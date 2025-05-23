Волочкова плакала у гроба: кто пришел на прощание с Юрием Григоровичем

Газета.Ru
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Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Исполняющий обязанности ректора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Исполняющий обязанности ректора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Люди на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Люди на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости

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Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Владимир Гердо/ТАСС
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Владимир Гердо/ТАСС
Рабочий протирает окно с портретом хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича перед церемонией прощания с балетмейстером на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Рабочий протирает окно с портретом хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича перед церемонией прощания с балетмейстером на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Искусствовед, журналист Андрей Золотов на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Искусствовед, журналист Андрей Золотов на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Государственный награды хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, выставленные на церемонии прощания с ним на Исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Государственный награды хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, выставленные на церемонии прощания с ним на Исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости

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Люди на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
10/23
Люди на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Владимир Гердо/ТАСС
Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
11/23
Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Бывший директор Большого театра (в 2013-2023 годах) Владимир Урин на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Бывший директор Большого театра (в 2013-2023 годах) Владимир Урин на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
13/23
Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов (в центре) на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов (в центре) на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости

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Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Владислав Третьяк (слева) и артист балета, хореогарф Борис Аакимов на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Владислав Третьяк (слева) и артист балета, хореогарф Борис Аакимов на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
17/23
Художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Люди на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
18/23
Люди на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
19/23
Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Владимир Гердо/ТАСС

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Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
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Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Владимир Гердо/ТАСС
Народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
21/23
Народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
22/23
Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Владимир Гердо/ТАСС
Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года
23/23
Церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости

23 мая в Большом театре в Москве прошла церемония прощания с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем.

Проститься с Григоровичем пришли балетмейстер-репетитор Борис Акимов, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, искусствовед и журналист Андрей Золотов, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета Николай Цискаридзе, член комитета Госдумы по физкультуре Владислав Третьяк, экс-директор Большого театра Владимир Урин и другие.

Также на церемонию прощания прибыла артистка балета Анастасия Волочкова. Она попросила помочь ей попасть внутрь, чтобы возложить цветы, и высказалась в адрес Большого театра, используя ненормативную лексику.

Юрий Григорович скончался 19 мая на 99-м году жизни. Тело хореографа будет кремировано, а прах предадут земле на Новодевичьем кладбище — рядом с могилой супруги, балерины Наталии Бессмертновой.

Григорович родился в январе 1927 года в Ленинграде. Свою творческую карьеру он начал в Мариинском театре, но по-настоящему прославился в Большом театре, став автором знаковых постановок. Среди них балеты «Каменный цветок» и «Иван Грозный» на музыку Сергея Прокофьева, а также «Щелкунчик» Петра Чайковского и многие другие, вошедшие в золотой фонд отечественной хореографии.

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