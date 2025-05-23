Волочкова плакала у гроба: кто пришел на прощание с Юрием Григоровичем

Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Владислав Третьяк (слева) и артист балета, хореогарф Борис Аакимов на церемонии прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем на исторической сцене Большого театра, 23 мая 2025 года