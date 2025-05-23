Стало известно, почему россияне хотят воскресить Жириновского, Вангу и Сталина

Желание «воскресить» кого-то из знаменитых людей может говорить о скрытых потребностях человека. Об этом заявил изданию Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский.

Авторы материала выяснили, с кем из умерших знаменитостей мечтают пообщаться россияне. Как отмечается, первую строчку занял Владимир Жириновский, вторую — Ванга, третью — Петр I. В десятку также попали Александр Пушкин, Иосиф Сталин, Сергей Бодров, Виктор Цой, Михаил Задорнов, принцесса Диана и Владимир Высоцкий.

Как уточнил психолог, когда человек хочет «воскресить» кого-то — «это не про магию, а про внутренний запрос».