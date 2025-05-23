Стало известно, почему россияне хотят воскресить Жириновского, Вангу и Сталина
Желание «воскресить» кого-то из знаменитых людей может говорить о скрытых потребностях человека. Об этом заявил изданию Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский.
Авторы материала выяснили, с кем из умерших знаменитостей мечтают пообщаться россияне. Как отмечается, первую строчку занял Владимир Жириновский, вторую — Ванга, третью — Петр I. В десятку также попали Александр Пушкин, Иосиф Сталин, Сергей Бодров, Виктор Цой, Михаил Задорнов, принцесса Диана и Владимир Высоцкий.
Как уточнил психолог, когда человек хочет «воскресить» кого-то — «это не про магию, а про внутренний запрос».
«Такие желания могут говорить о наших скрытых потребностях, надеждах, страхах, о том, что внутри нас ищет опору. Если опрос сделать более глубоким, то исследователи выявили бы, что люди, называя знаменитость, чаще всего опираются на фигуру того близкого человека, которого им наиболее не хватает», - пояснил специалист.