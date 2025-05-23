Безумный Джек Николсон: 45 лет фильму «Сияние»

45 лет назад состоялась премьера одного из самых культовых фильмов ХХ века «Сияние» Стэнли Кубрика. Актеры Джек Николсон, Шелли Дювалль, Дэнни Ллойд и Скэтмэн Крозерс в равной степени покорили своей игрой сразу несколько поколений зрителей, сделав кинокартину по-настоящему культовой.

В центре сюжета «Сияния» находится писатель Джек Торранс который в поисках творческого вдохновения устраивается смотрителем в пустую гостиницу «Оверлук», отрезанную от остального мира снежными завалами на пять долгих месяцев. Несмотря на то, что хозяин гостиницы рассказывает Джеку о страшной судьбе предыдущего смотрителя, он все равно соглашается на работу. Дальше зрителя ждет отборная порция безумия, ужаса и мистики.

Примечательно, что мнения кинокритиков после премьеры полярно разделились. В 1981 году фильм стал лауреатом премий «Сатурн» и «Золотая малина». Автор романа «Сияние» писатель Стивен Кинг также не скупился на негативные комментарии, проклиная работу Кубрика при любом удобном случае.

Тем не менее «Сияние» и по сей день входит в различные списки величайших картин в истории кино.

Знаковые кадры из легендарного фильма — в галерее «Рамблера».