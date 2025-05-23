В России сняли на видео падение редкого метеора

Падение редкого метеора, так называемого грейзера, удалось снять на видео — природное явление смогли зафиксировать камеры Крымской обсерватории, передает РИА Новости.

Автор ролика — научный сотрудник Сергей Назаров. Видео было опубликовано в его Youtube-канале.

Отмечается, что грейзер совершил впечатляющий путь практически через все небо — он пересек небосвод, оставив след длиной около 170 градусов.

Его яркость составила примерно минус первой звездной величины. Небесное тело находилось на высоте около 100 километров над поверхностью Земли.

Ранее в волгоградском планетарии сообщили, что 22 апреля в российском регионе пройдет необычная ночь с падающими звездами.