В Москве простились с хореографом Юрием Григоровичем

На Исторической сцене Большого театра в Москве завершилось прощание с народным артистом СССР хореографом Юрием Григоровичем.

Церемонию посетили, в частности, глава Минкультуры России Ольга Любимова, народные артисты России Андрис Лиепа и Николай Цискаридзе, народная артистка России и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

После прощания Григоровича кремируют.

Хореограф Юрий Григорович скончался 19 мая в возрасте 98 лет.

Народный артист России Николай Цискаридзе в беседе с RT назвал уход Григоровича трагедией для российской культуры.