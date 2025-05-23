В Москве простились с хореографом Юрием Григоровичем

RT на русском

На Исторической сцене Большого театра в Москве завершилось прощание с народным артистом СССР хореографом Юрием Григоровичем.

В Москве простились с хореографом Юрием Григоровичем
© РИА Новости

Церемонию посетили, в частности, глава Минкультуры России Ольга Любимова, народные артисты России Андрис Лиепа и Николай Цискаридзе, народная артистка России и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

После прощания Григоровича кремируют.

Хореограф Юрий Григорович скончался 19 мая в возрасте 98 лет.

Народный артист России Николай Цискаридзе в беседе с RT назвал уход Григоровича трагедией для российской культуры.

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