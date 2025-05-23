Мат в России может подорожать

В России готовятся к рассмотрению предложения об увеличении штрафов за употребление мата в общественных местах и в сети с 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу новосибирского реготделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду (СРЗП)».

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Изучит данный вопрос межфракционная группа Госдумы по защите христианских ценностей. Планируемая дата - конец мая - начало июня. Предполагается, что в Кодекс об административных правонарушениях РФ в части будут внесены изменения.

«Подали на рассмотрение межфракционной группы ГД по защите христианских ценностей», - говорится в сообщении.

Ранее за принятие меры выступил депутат Госдумы Александр Аксененко в ходе выступления на Всероссийском форуме Всемирного русского собора в Новосибирске. Он подчеркнул, что огромный пласт людей не защищен от «матершинников».