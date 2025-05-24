Вице-спикер Госдумы ответил на призыв Мизулиной возбудить против него дело

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ответил на призыв главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к следователям возбудить против него дело за клевету.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мизулина попросила СК возбудить уголовное дело против вице-спикера Госдумы

«Главное в следственных действиях — не выйти на самих себя», — сказал депутат.

Ранее Мизулина на встрече с молодежью в Краснодаре рассказала, что попросила Следственный комитет России возбудить уголовное дело против Даванкова, который критиковал ее деятельность. До этого вице-спикер Госдумы заявил, что хотел бы выяснить, на что ЛБИ потратила 200 миллионов рублей из бюджета России.