Волочкова спустя 20 лет вернулась в Большой театр

Балерина Анастасия Волочкова заявила о том, что намерена приехать в Большой театр, спустя 20 лет после ухода оттуда, чтобы проститься с народным артистом СССР, хореографом Юрием Григоровичем. Об этом пишет NEWS.ru.

Хореограф умер 19 мая. Церемония прощания с ним пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра.

По словам Волочковой, в последний раз она была в Большом театре в 2003 году, именно в этом году она была уволена. Артистка также отметила, что переживает, что ее не пустят к гробу.

Напомним, конфликт Анастасии Волочковой с администрацией Большого театра начался в 2000 году. В 2003 году балерину уволили из театра за якобы плохую физическую форму и лишний вес, из-за чего ей невозможно было подобрать партнера. Балерина с этим не согласилась и назвала произошедшее травлей и происками врагов.

В ходе разбирательства, прокуратура подтвердила факт нарушения трудовых прав балерины, после чего инспекция по труду оштрафовала Большой театр.