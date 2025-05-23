«Утрата жуткая»: Кауфман высказался о смерти Григоровича

Смерть народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича является невосполнимой утратой для всего театрального мира. Как сообщает News.ru, об этом на церемонии прощания заявил артист балета, бывший солист Большого театра Семен Кауфман.

Он отметил, что балетмейстер смог оставить после себя уникальное наследие, аналогов у которого нет во всем мире.

«Я один из первых исполнителей афишных партий моего амплуа характерного всех спектаклей Юрия Николаевича. Поэтому 20 лет жизни у нас пройдено на одной сцене в одних репетиционных залах. Это утрата жуткая. Гениальный мастер, гениальный хореограф», — сказал Кауфман.

Он добавил, что Григорович вошел в историю балета уже после постановки «Легенды о любви», однако после создал еще десятки шедевров. Хореограф воспитал целую плеяду звезд — Кауфман выделил среди них Владимира Васильева, Михаила Лавровского, Наталию Бессмертнову, Екатерину Максимову, Бориса Акимова и Юрия Владимирова. По мнению артиста, со смертью балетмейстера уходит и золотой век большого балета России.

Напомним, что Григорович умер 19 мая 2025 года. По информации СМИ, причиной ухода из жизни 98-летнего балетмейстера стали осложнения после двусторонней пневмонии. Прощание с ним проходит 23 мая на исторической сцене Большого театра.