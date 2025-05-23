В Госдуме предложили вернуть в каждый дом проводной телефон и радио

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил вернуться к проводной связи на фоне атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские города.

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— Также надо восстанавливать проводные телефоны, а стало быть, и добрый проводной интернет нулевых годов. Уверен, что и кабельному телевидению вновь найдется место на потребительском рынке. На первых порах всем, кто будет скучать по новостям из Telegram, можно дать скидку на бумажную версию газет, — сказал Наумов в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, такси также будут по старинке «ловить» рукой, поскольку безопасность страны и ее граждан стоит превыше всего.

Днем ранее Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о введении в оборот цифрового рубля — теперь банки обязаны использовать универсальный платежный QR-код. При этом предоставлять универсальный платежный код будет «Национальная система платежных карт».

Также в Госдуме предложил ввести в РФ обязательное лицензирование курьерской деятельности для мигрантов. Так, для получения лицензии иностранным гражданам придется вставать на специальный учет, проходить проверку и оплачивать пошлину.