Пикник Афиши х Сбер и Василеостровский рынок открывают летний сезон

31 мая 2025 года Пикник Афиши х Сбер открывает летний двор на Василеостровском рынке: DJ-сеты Saint City Lovers, Iner и Kid Cope, а также игры, кино и квиз по истории фестиваля с возможностью выиграть билеты на «Пикник» в Санкт-Петербурге 9 августа.

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Василеостровский рынок открывает летний сезон мероприятием в стиле вечеринки на заднем дворе. Пикник Афиши х Сбер организует дневной рейв на территории: DJ-сеты от Saint City Lovers, Iner и Kid Cope.

13:30-15:00 — Iner,

15:30-17:00 — Kid Cope,

17:00-18:00 — Saint City Lovers.

В квизе для настоящих миллениалов по истории фестиваля и музыке можно будет выиграть призы от Пикника Афиши х Сбер и билеты на мероприятие.

31 мая также открывается летний кинотеатр. Первым фильмом в графике кинопоказов станет «Птица» от кинопрокатной компании «Про:взгляд»: бунтарское драмеди с Барри Кеоганом о жизни подростков. Показ начнётся в 19:30, вход свободный.

Мероприятие пройдет при поддержке Ozon Fresh — официальном партнере фудкорта на фестивале Пикник Афиши х Сбер.

31 мая, 12:00-22:00.

Василеостровский рынок, Большой проспект В.О., д.16.

Вход свободный.