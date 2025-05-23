Психолог оценила состояние Ефремова после колонии

Актер Михаил Ефремов переживает посттравматический синдром после колонии, сообщила aif.ru семейный психолог Софья Сулим.

«Совершенно нормально, что он все еще находится в стрессовом эффекте посттравматического стрессового расстройства. Это еще будет длиться какое-то время. Ему нужно заново адаптироваться, понять, что ему важно, с кем общаться, чем заниматься», - сказала Софья Сулим о состоянии Ефремова.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.