Обновлен рейтинг Путина среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента граждан страны. Это следует из обновленного рейтинга главы государства, опубликованного на фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о работе Путина высказались шесть процентов россиян, еще 12 процентов воздержались. Кроме того, 82 процента респондентов заявили о доверии президенту. Не доверяют главе государства 9 процентов респондентов, столько же — затруднились с ответом на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 16 по 18 мая в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее, комментируя высокие рейтинги Путина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал их с поддержкой населения. По словам официального представителя Кремля, оценка работы главы государства связана с успехами российских войск в зоне специальной военной операции, которые воодушевляют жителей страны.