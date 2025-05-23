Опубликована фотография заброшенной могилы Березовского в Великобритании

В Сети появилась фотография с заброшенной могилы Бориса Березовского. Снимок с кладбища Бруквуд, что расположено в Великобритании в графстве Суррей, опубликовал журналист Алексей Венедиктов* в своём Telegram-канале.

«Сходил на могилу Бориса Березовского. Увы...», — написал 69-летний Алексей Алексеевич*.

На фото журналист сидит она траве, которой заросла могила одного из самых влиятельных бизнесменов 90-х. Также на могиле стоит памятник простой формы.

© Telegram-канал Алексея Венедиктова* (Признан иноагентом в РФ)

Борис Березовский был советским и российским предпринимателем, государственным деятелем, учёным-математиком, профессором. Его не стало 23 марта 2013 года при невыясненных обстоятельствах.

Алексей Венедиктов* — журналист, историк, педагог, теле- и радиоведущий, медиаменеджер. В 1990 году пришёл на радиостанцию «Эхо Москвы» в качестве корреспондента, а с 1998 по 2022 год был её главным редактором.

* Признан иноагентом в РФ.