Россиянина оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО

Жителя Тульской области оштрафовали за публикацию видео с работой российских систем ПВО.

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Как стало известно РИА Новости, в январе 2025 года молодой человек опубликовал в telegram-канале снятое на мобильный телефон видео работы ПВО в Алексине. Как отметили в суде, кадры позволяли идентифицировать тип средств ПВО, а также их местонахождение.

На мужчину составили административный протокол о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. Суд оштрафовал автора видео на 25 тысяч рублей (максимальное наказание по статье – 30 тысяч рублей).

Алексинец признал свою вину. Он сообщил, что не знал про ответственность за видео и не осознавал возможные последствия своих действий, пишут "Тульские новости".