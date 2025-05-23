Период сдачи ЕГЭ начался в России

В России начался период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в пятницу, 23 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

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Первыми к сдаче ЕГЭ приступили школьники из Приморского края и Сахалинской области. Выпускники сдают экзамены по выбору: история, химия и литература. Перед аттестацией они проходят регистрацию, инструктаж и проверку через металлоискатель, исключающую возможность использования мобильных устройств и вычислительной техники.

Экзаменационная кампания завершится 23 июня. Предусмотрена возможность пересдачи одного предмета для улучшения результата, даты повторной сдачи назначены на 3 и 4 июля. При этом первичный результат аннулируется.

Меры безопасности усилены: 99 процентов аудиторий подключены к системе Рособрнадзора. В режиме онлайн можно наблюдать за процессом экзамена и сообщать о нарушениях через платформу «Госуслуги».

Во всех экзаменационных пунктах размещены плакаты с QR-кодом, позволяющим оперативно передавать информацию о нарушениях сотрудникам Рособрнадзора для быстрого реагирования.

Ежегодно миллионы школьников в России сдают ОГЭ и ЕГЭ, которые способствуют появлению у подростков стресса и тревоги. О том, как необходимо бороться с таким состоянием перед экзаменами, рассказала психолог Московского креативного техникума Ксения Вотякова.