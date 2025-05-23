Стало известно, чем опасны долги по ЖКХ

Задолженность по ЖКУ — это не просто временные проблемы, а фактор, который может привести к серьёзным негативным последствиям, причем не только финансового, но и правового характера. Об этом проинформировал юрист Сергей Сергеев.

При нарушении сроков внесения платежей управляющая организация или поставщик ресурсов обладают правом начисления штрафных санкций за каждые сутки просрочки. В результате сумма обязательств стремительно растёт, особенно при затянувшихся на месяцы неплатежах, акцентирует внимание юрист.

При значительном объёме задолженности законодательство разрешает временное ограничение или полное приостановление предоставления отдельных услуг (электроснабжения, водоподачи). Подобные меры, согласно разъяснениям эксперта, применяются после предупреждения должника в установленном порядке, передает агентство «Прайм».

УК или ресурсоснабжающие предприятия вправе инициировать судебное взыскание, нередко прибегая к приказному производству. В данной ситуации судебный акт принимается без участия сторон и подлежит незамедлительной реализации.

После обретения судебным решением законной силы к процедуре подключаются приставы. В числе мер воздействия — блокировка счетов, списания с доходов, обращение взыскания на собственность, поясняет Сергеев.

Как подчёркивает специалист, непогашенные коммунальные платежи способны создать барьер при операциях с жильём. Например, финансовые учреждения при оформлении сделок требуют подтверждения отсутствия долгов. Нередко подобные обязательства становятся причиной отказа в проведении юридически значимых действий.

Отдельные управляющие организации направляют сведения о неплательщиках в кредитные бюро. Этот аспект, по словам юриста, способен затруднить оформление займов или ипотечных программ в перспективе.

Теоретически при критическом объёме долгов кредитор вправе инициировать процедуру банкротства гражданина. В рамках процесса имущество должника, включая объекты недвижимости, подлежит реализации для погашения обязательств. Однако, как уточняет эксперт, подобные прецеденты исключительно редки и касаются лишь злостных уклонистов, чьи долги достигают значительных размеров и на протяжении лет остаются непогашенными. Кроме того, сама процедура банкротства требует временных ресурсов (нередко нескольких лет), сопряжена с расходами на финансового управляющего, официальные публикации и прочие издержки.