В Забайкалье вылетел самолет, вызывающий осадки

В Забайкалье на помощь в тушении пожаров вылетел самолет Ан-26 "Циклон", вызывающий дождь.

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В регионе сохраняется сложная ситуация с пожарами, ликвидировать возгорания мешает сухая и ветреная погода. Как сообщили в правительстве края, в Читу направят самолет-зондировщик для вызова осадков. В столицу он прибудет для работы в начале следующей недели.

Пожары, которые губят леса Забайкалья и угрожают населенным пунктам, практически все появились по вине человека. Сейчас в регионе виновников возгорания выписывают штрафы. Установить личности поджигателей помогут, в частности, установленные в лесах фотоловушки.