Журналисты, блогеры и эксперты обсудили будущее медиа в Калининграде

21 мая в Калининграде прошла масштабная "ШУМная конференция", организованная молодежным образовательным центром "ШУМ" при поддержке правительства региона и Росмолодежи. Мероприятие собрало блогеров, студентов медиаспециальностей и ведущих экспертов отрасли, чтобы обсудить актуальные тренды, вызовы и возможности современной медиасферы.

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На пленарной сессии "Требования к современному журналисту: что может дать СМИ журналисту сегодня" модератор Илья Дементьев вместе с экспертами, включая пресс-секретаря губернатора Мариам Башкирову, коммерческого директора "Западной прессы" Ивана Власова и других, обсудили профессиональные стандарты и новые форматы работы в медиа.

Юлия Шимарская, директор по развитию "РГ Медиа" подчеркнула важность использования современных инструментов коммуникации с аудиторией в цифровом мире для увеличения ключевых показателей изданий.

Конференция продолжилась серией круглых столов. На дискуссии "Возможности для СМИ в соцсетях" участники, включая Янa Горовцa из "РГ Медиа" и Алексея Кислицу, разбирали лучшие практики продвижения и увеличения количественных и качественных метрик в социальных медиа.

"ШУМная конференция" стала площадкой для живого обмена идеями, вдохновения и профессионального роста. Участники отметили высокий уровень организации и практическую ценность дискуссий. Организаторы пообещали сделать мероприятие ежегодным, чтобы продолжать объединять медиасообщество для развития отрасли.