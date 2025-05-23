Дети мигрантов, ранее зачисленные в школы РФ, не будут писать тест по русскому

Дети мигрантов, зачисленные в российские школы до вступления в силу закона об обязательном тестировании по русскому языку, освобождены от экзамена. Об этом РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Он подчеркнул, что ведомство не планирует вводить ежегодные проверки для таких учеников, предложенные депутатами Госдумы. Ранее фракция "Новые люди" выступила с инициативой ежегодного тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Однако Музаев отметил, что Рособрнадзор не получал соответствующих поручений.

"Пока не вижу смысла в такой мере. Главное — обеспечить поддержку в изучении языка на уроках. Большинство детей мигрантов, которые уже учатся в школах, не испытывают серьезных проблем с русским. Педагогам важно работать над их интеграцией", — сказал глава ведомства.

С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь в учебные учреждения не берут без сдачи экзамена на знание русского языка.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 мая сообщил, что из 1762 записавшихся на тестирование 81% было отказано в принятии документов.