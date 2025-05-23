В центре Москвы внезапно возникла груда разбитых машин. Что это вообще такое?

Разбитые и расписанные граффити машины, наваленные друг на друга в одном из дворов Подкопаевского переулка в Москве, оказались временной инсталляцией русского и американского художников.

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Как пишет Telegram-канал «Покровка и все мерзости», груда металлолома во дворике дома 2/6 строение 2 на Подкопаевском переулке оказалась инсталляцией, совместной работой русского и американского художников. Они сделали ее своими руками и в ближайшее время обещают убрать.

Устроить подобное художники смогли потому, что это не простой дворик во дворе жилого дома, а часть магазина одежды «Cab», продающей дорогие брендовые худи, кроссовки и майки. При магазине есть бар, и дворик с самого начала использовался для проведения вечеринок с пуншем и хот-догами, жаренными на гриле.

Пройти во дворик можно только через шоурум магазина, и с сентября прошлого года его владельцы устроили там коворкинг, поставив столы со стульями. А теперь и предоставили пространство художникам для временной инсталляции.