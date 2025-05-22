Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для паломников из РФ

Власти Саудовской Аравии восстановили ранее сокращенные квоты на хадж для паломников из России. Об этом РИА Новости сообщил зампредседателя Духовного управления мусульман РФ по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Он отметил, что в 2025 году Саудовская Аравия сократила хадж-квоты для российских мусульман на 2750 мест, но благодаря совместным усилиям ДУМ РФ, администрации президента, правительства и МИД РФ удалось добиться выделения недостающих россиянам квот.

«Мы благодарим руководство Саудовской Аравии в лице его величества хранителя двух святынь короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда за то, что вняли нашим просьбам и восстановили недостающую квоту для наших соотечественников», — добавил Аббясов.

По его словам, в 2025 году в хадж отправится 25 тысяч паломников из РФ.

Напомним, что хадж является одним из пяти столпов ислама и обязательным для каждого мусульманина паломничеством в Мекку и Медину. В 2025 году он состоится в первой декаде июня.