Соседка рассказала о семье шестилетней девочки-маугли в Казани

Соседка семьи Зарина Огнева, в квартире которой обнаружили шестилетнюю девочку-маугли, рассказала о регулярном неприятном запахе, исходившем от их квартиры.

По ее словам, жильцы также оставляли липкие следы на кафеле, а члены семьи носили специфическую одежду. Женщина отметила, что ребенка она никогда не видела и не слышала, хотя по утрам из квартиры доносились непонятные звуки, пишут «Известия».

Соседка добавила, что редко пересекалась с матерью девочки и замечала странности только по косвенным признакам. Она подчеркнула, что не могла понять, кому принадлежат странные звуки – ребенку или взрослому человеку.

Ранее прокуратура Татарстана сообщила об обнаружении девочки в грязной квартире в Казани. В настоящее время ведется проверка условий жизни несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что в поселке Горный Хабаровского края мать бросила свою шестимесячную дочь в сугроб, прокуратура начала проверку, а ребенка временно поместили в специализированное учреждение.

Напомним, в марте прошлого года в Новосибирске женщина оставила на два дня собственного восьмилетнего ребенка без еды, на нее завели дело.