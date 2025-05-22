Гладков попросил у Путина 3 млрд рублей на переселение четырех сел

Гладков попросил у Путина три млрд рублей на переселение четырех сел
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира путина выделить региону дополнительно три млрд рублей на переселение жителей трех сел Краснояружского района, наиболее пострадавших от атак ВСУ.
Глава региона рассказал, что перед ним стоят сразу несколько сверхзадач, для решения которых потребуется дополнительное финансирование.
«Первый вопрос – это выделение средств в размере 3 млрд рублей на отселение четырех населенных пунктов Красноружского района, которые пострадали в последние два с половиной месяца в результате жесткой агрессии, когда нам пришлось отселять весь район», – сказал Гладков на совещании главы государства с Правительством РФ.
Напомним, Путин заявил, что жители приграничных районов Курской, Белгородской и Брянской областей нуждаются в дополнительной поддержке и перечислил первоочередные задачи, которые стоят перед главами этих регионов.