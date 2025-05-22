Ушел из жизни актер Александр Сафронов

После продолжительной болезни скончался Александр Сафронов, актер театра, кино и телевидения, режиссер и диктор. Ему было 74 года. Об этом сообщила пресс-служба Тверского академического театра драмы, где Сафронов служил почти 55 лет.

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Коллеги отмечают, что Сафронов был «творцом безграничной силы, глубины, таланта, верным принципам, театру, мудрым и справедливым».

Александр Сафронов родился в Иванове. Он окончил факультет иностранных языков Тверского университета и режиссерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина.

На экране актер запомнился ролями в таких фильмах, как «Кафе «Изотоп», «Дуэнья» (где он сыграл Фернандо), «Карл Маркс. Молодые годы» и «Из жизни Потапова».