В Казахстане обеспокоились «Бомбардиро Крокодило»

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана выразил обеспокоенность распространением сгенерированными нейросетями животных и вымышленных итальянских слов, в частности «Бомбардиро Крокодило» и «Тралалеро Тралала». Об этом сообщает Tengri News.

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«Под видом безобидных видео детям навязываются искаженные образы, вызывающие тревогу, провоцирующие агрессию и подрывающие базовые нравственные ценности», — указано в заявлении Комитета.

В ведомстве добавили, что новые форматы медиа-контента могут создавать риски для психического благополучия несовершеннолетних и обратились к родителям с призывом быть внимательными к тому, какие темы смотрят и обсуждают дети в интернете.

Ранее в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Бомбардиро Крокодило», под которым житель Калужской области собирается выпускать цифровые публикации, полиграфию, канцелярские товары, сувениры и оказывать медиауслуги.