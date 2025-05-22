Никулин оценил идею депутатов запретить циркам покупку животных

Представители партии «Новые люди», депутаты Госдумы Алексей Нечаев и Георгий Арапов 21 мая выступили с предложением запретить циркам покупку новых животных с 1 января 2026 года. Генеральный директор Московского Цирка Никулина на Цветном Бульваре Максим Никулин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил эту идею.

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Никулин резко негативно высказался об инициативе, назвав ее авторов «бездельниками и мошенниками», которые занимаются «спекуляцией и самопиаром».

— С моей точки зрения, это плохо, «не мытьем, так катаньем» берут. Прежде хотели совсем запретить животных в цирке, теперь они хотят естественным путем извести. Но я не понимаю цели и задачи этого предложения, если люди не хотят видеть животных в цирке, пусть не ходят на представления и не смотрят на них, — пояснил руководитель Цирка свою позицию.

По мнению Никулина, россияне привыкли видеть в цирках животных, поэтому отказаться от их выступлений в стране невозможно. Желающим помочь зверям собеседник «ВМ» посоветовал обратить внимание на бездомных животных, которые действительно в этом нуждаются.

— Запретить — это самое простое. И уже много что запрещалось и в науке, и в истории, и искусстве, но все знают, к чему это приводит. Ну зачем лезть в цирк? Займитесь полезным делом, куча бездомных животных и таких, которые содержатся в ужасных условиях, но этим надо заниматься и работать над этим, — добавил гендиректор.

В заключение Максим Никулин заявил, что в случае введения запрета на животных цирк в России не исчезнет, но потеряет неотъемлемую составляющую своей культуры.

Проблемами животных в весьма необычном ключе озаботились и за океаном. Недавно группа американских ученых «воскресила» вымерших около 12 тысяч лет назад «ужасных волков» — грозных хищников, известных по сериалу «Игра престолов». Какие еще исчезнувшие виды зверей могут вернуть к жизни — в материале «Вечерней Москвы».