МВД рекомендовало играть с детьми в «Мафию»

Чтобы защитить детей от телефонных мошенников, необходимо развивать у них критическое мышление. Например, играя в «Мафию» или «Верю/не верю». Такой совет россиянам дало Министерство внутренних дел (МВД) России, пишет РИА Новости.

По словам правоохранителей, общаясь с детьми необходимо моделировать гипотетические ситуации с риском мошенничества. Например, спрашивать, что бы они сделали, если бы получили сообщение о выигрыше iPhone?

Также сотрудники МВД рекомендовали создавать для ребенка среду для безопасных экспериментов, то есть разрешить малышу совершать ошибки, но в контролируемых условиях. Например, завести ему карту, но с небольшим балансом.

Также в полиции посоветовали поощрять вопросы и учить детей анализировать источники информации, объяснять методы манипуляции в цифровой среде.

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Ранее МВД России сообщило об изменении мошенниками тактики взаимодействия с потенциальными жертвами. По данным ведомства, теперь аферисты заставляют жертву самостоятельно звонить им, создавая иллюзию безопасности.