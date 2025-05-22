Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян в интервью французскому каналу GPTV прокомментировала обвинения в пропаганде русской пословицей. Симоньян напомнила, что с обвинениями в пропаганде в адрес RT, как правило, выступают каналы "BBC" и CNN, которые сами выпускают подобный контент. "Знаете, есть такая русская поговорка: "По себе людей не судят"", - ответила журналистка и добавила, что обычные люди не считают RT пропагандой. Среди прочего Симоньян рассказала, что ряд западных стран, в частности Франция, предпринимают различные попытки, чтобы помешать работе RT, однако результатов эти действия не приносят. В ноябре представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы Германии сообщил, что власти Берлина отказали в продлении вида на жительство (ВНЖ) трем сотрудникам российских СМИ и одному гражданину России, которого связывают с медиагруппой "Россия сегодня". А в сентябре США обвинили медиагруппу "Россия сегодня" и пять ее дочерних компаний, включая RT, в работе на российскую разведку. Штаты ввели против предполагаемых "шпионов" санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".