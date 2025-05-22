Стала известна судьба брошенного женой бойца СВО с «собранной по частям» головой

Стала известна судьба Александра Волкова, брошенного женой бойца специальной военной операции (СВО) с «собранной по частям» головой из села Щелкун в Свердловской области — мужчину выписали из больницы домой. Об этом сообщает портал URA.RU.

Пережившего несколько операций искалеченного участника СВО забрала из больницы мать, и мужчина продолжает реабилитацию уже в домашних условиях.

«Операции. Отчаяние. Казалось, что выхода нет (...) И вот я снова дома, в окружении родных стен, заботы и поддержки моей мамы», — рассказал Волков, отметив, что в его жизни появилась цель — проводить сына в первый класс.

Ветеран заявил, что уже чувствует себя лучше и надеется, что скоро сможет перестать пользоваться тростью.

Ранее бывший вагнеровец признался в злости к оставшимся в тылу россиянам.