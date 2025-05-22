Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что обвинения в пропаганде в адрес RT выдвигают «главные пропагандисты» - крупные западные СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Симоньян французскому каналу GPTV.

Симоньян задали вопрос, как она относится к обвинениям в пропаганде в адрес RT. Она ответила на это поговоркой «по себе людей не судят». По словам главреда RT, такие обвинения выдвигают «самые главные пропагандисты» - BBC News и CNN. Она отметила, что даже президент США Дональд Трамп называет их пропагандистами.

«Это [заявления о RT - прим.ред.] говорят они. А нормальные люди так не говорят. Зачем же мы будем оправдываться перед ненормальными? Мы не будем этого делать», - подчеркнула Симоньян.

В 2024 году Симоньян поспорила с журналистом BBC News, задававшим ей вопросы о выборах президента России. Она заявила, что РФ не должна жить так же, как живут на Западе. Журналист спросил Симоньян, сталкивался ли президент Владимир Путин с серьезными оппонентами на выборах 2024 года. Симоньян в ответ задала вопрос, есть ли необходимость в серьезном оппоненте.