Спрогнозировано падение спроса на репетиторов

Спрос на репетиторов может снизиться через несколько лет, когда школы приведут в порядок все образовательные стандарты и начнут бесплатно помогать детям с подготовкой к экзаменам. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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По его мнению, услуги репетиторов нужны в первую очередь отстающим детям для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Когда школа сможет бесплатно предоставлять эти услуги, значительная часть предложений репетиторов обесценится.

«Я думаю, через несколько лет уже значительно градус в этом плане снизится. Такие грандиозные планы перед министерством просвещения стоят, мы с ними в этом направлении тоже как эксперты работаем. Но полностью репетиторы не исчезнут, они были и в советское время, это такая специфика», — сказал Музаев.

Он добавил, что часть шагов для решения проблемы уже сделаны. Например, Минпросвещения постепенно готовит единые учебники по предметам. Кроме того, в России планируют синхронизировать школьные образовательные программы с ОГЭ и ЕГЭ.