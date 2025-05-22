В РПЦ назвали многодетных современными супергероями

Многодетные семьи сегодня являются современными супергероями, потому что они не боятся вызовов и помогают стране решать демографические вопросы. Такое мнение высказал председатель Патриаршей комиссии по защите семьи, материнства и детства, иерей Федор Лукьянов.

"С каждым ребенком у человека расширяется сердце, появляются новые возможности, способности. Молодежь сегодня ищет сверхспособности. Вот вам, пожалуйста, многодетная семья - это и есть сверхспособности и супергерои современного времени. <...> Они даже усыновляют, они идут в общественную деятельность", - сказал он на пресс-конференции, посвященной Всероссийской неделе семьи "7Яфест".

Лукьянов добавил, что многодетные семьи наиболее активны в социальных и экономических сферах.

"Здесь бы хотелось особое внимание обратить на данные нашего известного демографа, профессора [Анатолия] Антонова, (заведующего кафедрой социологии семьи и демографии МГУ им. М.В. Ломоносова - прим. ТАСС), что только если половина семей в нашей стране будут многодетными, будет сохранена вот эта демографическая структура, которая нам сегодня нужна для нашего выживания. Нам сегодня необходимо, чтобы как минимум 10 миллионов семей стали многодетными, хотя бы для начала", - добавил представитель РПЦ.

При это он отметил, что сегодня людям нужно доносить мысль, что многодетность - это не исключение из правил, а норма.