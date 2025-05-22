ФСБ рассекретила документы об обвинявшихся в шпионаже японских полицейских

Управление ФСБ России по Амурской области рассекретило документы о японских полицейских, которых осудили по делу о шпионаже почти 80 лет назад. Документы представили на выставке "На маньчжурском направлении" в рамках 15-й Международной научно-практической конференции "Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества" на российско-китайском экономическом форуме "Амурэкспо-2025", передает корреспондент ТАСС.

Выставка подготовлена по проекту "Без срока давности".

"Выставка включает рассекреченные документы из архива УФСБ России по Амурской области, освещающие деятельность органов Главного управления контрразведки Смерш Народного комиссариата обороны СССР во время Советско-японской войны 1945 года", - рассказал во время мероприятия доцент кафедры всеобщей истории, философии и культурологии Благовещенского государственного педагогического университета Дмитрий Кузнецов.

В частности, были представлены материалы уголовного дела №П-77133 в отношении подданных Японии Ториу Иосими, Сео Тадаси и Сато Сейске. Их привлекли к ответственности по статье о шпионаже в 1945 году. Задержали японцев в августе того года в китайском городе Бейаньчжене (Бэйань). Все трое состояли на службе в полицейских органах правительства Маньчжоу-Го, один из них - Ториу Иосими - был начальником городской полиции Бейаньчженя.

Пытались найти агентов разведки и партизан

Японцы вели контрразведывательную и разведывательную работу на территории Маньчжурии против агентуры разведки противника, в том числе и против Советского Союза, рассказал Кузнецов. Представленные документы в числе прочего позволяют ознакомиться с результатами допросов. По словам доцента кафедры, японцы переодевались в гражданскую одежду, ходили по улицам города, прислушивались к разговорам местных жителей, беседовали с ними в попытке выявить агентов советской разведки, китайских партизан и лиц, настроенных против Японии или имеющих связь с Советским Союзом.

В январе 1947 года всех троих приговорили к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на 20 лет за шпионаж. Они признали вину.

"В 1956 году состоялась нормализация советско-японских отношений. Согласно договоренностям, японские граждане, которые находились в местах заключения, должны были быть возвращены на родину, репатриированы. Поэтому все три осужденных лица очевидно <…> вернулись в Японию", - сказал Кузнецов.

В 90-х японцев реабилитировали. Они подпадали под действие указа о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий периода 30-40-х и начала 50-х годов.

"Тогда такая существовала практика в органах прокуратуры, что иностранные граждане, которые подверглись осуждению <…> и совершали свои деяния преступные не на территории СССР, якобы таким образом не подпадают под действие советского законодательства. Исходя из этого, принималось решение о реабилитации", - сказал Кузнецов.

Как сообщил начальник архивного отдела УФСБ России по Амурской области Ярослав Ширяев, в настоящее время ведется работа по восстановлению исторической справедливости путем пересмотра неправомерно принятых решений о реабилитации лиц, совершивших преступления против советского, китайского и других народов во время Второй мировой войны. В отношении этого дела такие мероприятия также будут проведены совместно с областной прокуратурой.

О форуме

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2025" проходит с 22 по 25 мая одновременно на территориях двух городов - Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР). Первый день посвящен региональной повестке. Официальный старт деловой программы состоится 23 мая. Всего запланировано более 100 деловых, культурных и событийных мероприятий. Главная тема форума - укрепление межгосударственного сотрудничества в интересах глобальной и региональной экономики. Открывшаяся в рамках форума 15-я Международная научно-практическая конференция "Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества" объединила ведущих экспертов научных центров из Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока, Пекина и Харбина.