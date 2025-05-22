В нескольких регионах Сибири в конце недели ожидают жаркую погоду

Жаркая погода до +32 градусов ожидается в Республике Тыва и Красноярском крае. Наряду с этим в Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае прогнозируются грозы и порывистый ветер до 24 м/с, сообщили в УГМС и региональных главках МЧС.

"23 мая по Республике Тыва ожидается жаркая погода, температура воздуха +30°С, +32°С, возможны грозы. В связи с повышением дневных температур сохраняется высокая пожарная опасность - 4 класс на территории Монгун-Тайгинского района", - сообщили в ГУ МЧС по Республике Тыва.

Также жаркая погода прогнозируется 23 мая в Красноярском крае, где воздух прогреется до +30 градусов. На юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района местами ожидается сильный северный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с, сообщили в Среднесибирском УГМС.

По данным Гидрометцентра, в Омской области 23 мая ожидаются грозы и ветер до 21 м/с, 24 мая придет резкое похолодание. В томской области в эти дни прогнозируется ливневый грозовой дождь и ветер. В Новосибирской области 24 мая ожидается гроза и ветер до 22 м/с.