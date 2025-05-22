Россиянка похоронила павшего на СВО сына и спустя два года получила новое тело

В Еланском районе Волгоградской области пенсионерка Тамара Волкова похоронила 30-летнего сына, павшего в бою на специальной военной операции (СВО), и спустя два года получила новое тело. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Россиянка в беседе с корреспондентом пояснила, что через несколько недель после прощания ей позвонили из морга и объявили, что в гробу находился чужой для нее человек.

На протяжении двух лет жительница Еланского района искала своего родного сына, продолжая ходить на могилу к неизвестному военнослужащему.

В начале мая тело сына в закрытом гробу доставили в Волгоградскую область, а бойца, который два года пролежал на кладбище в Елани, увезли в неизвестном направлении.

Женщина поделилась, что, когда второй раз прощалась с сыном, ощутила запах от гроба. Хотя, согласно официальной версии, там должны были быть только останки. Пенсионерка хотела вскрыть гроб, но в последний момент побоялась.

Адвокат Виталий Григорьев в разговоре с V1.ru предположил, что роковая ошибка с подменой трупов могла случиться, если в первый раз не проводили дактилоскопию. По мнению юриста, если россиянка опознала сына по татуировке, то у сотрудников морга не было оснований не доверять ее мнению.

Ранее сообщалось, что вдове бойца СВО из Краснодарского края выставили счет после похорон мужа.