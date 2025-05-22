В российском регионе семьям бойцов СВО массово отказали в выплатах

В Тюмени семьям сразу 15 участников специальной военной операции (СВО) отказали в начислении выплат. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на органы прокуратуры.

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Восстановить нарушенные права россиян удалось только после вмешательства органов прокуратуры. Так, одной из лишенных выплат оказалась несовершеннолетняя дочь не вернувшегося с СВО военнослужащего. Отказ был мотивирован тем, что она якобы не предоставила доказательств проживания в Тюменской области.

Общий объем перечисленных гражданам средств составил 15 миллионов рублей, отметили в прокуратуре.

Ранее также был лишен выплат участник СВО из Екатеринбурга. Его по ошибке объявили оставившим расположение части — все это время мужчина продолжал находиться на передовой. Долг перед бойцов закрыли только после обращения в Госдуму.