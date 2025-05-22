Исследование Rambler&Co: 20% россиян терялись в лесу

Большая часть россиян (39%) предпочитают посещать природную среду ради прогулок, 23% — сбора ягод или грибов. При этом каждый пятый однажды или несколько раз там терялся, выяснили в ходе совместного исследования медиахолдинг Rambler&Co и СберСтрахование жизни.

Среди целей выезда на природу участники опроса также упомянули пикники (14%), занятия спортом (6%) и кемпинги (5%). 13% выбрали другие причины.

Почти половина россиян (49%) отдыхают за городом несколько раз в месяц, 20% — несколько раз в год, 17% — раз в год или реже, 14% — почти никогда.

Заблудиться в лесу – не редкость. 15% россиян ответили, что терялись однажды, 7% — даже несколько раз, остальные 78% — никогда.

Самой популярной причиной респонденты назвали потерю ориентации в пространстве (37%). Незнание местности и отсутствие под рукой карты или компаса — второй по счету ответ (31%). По мнению 22%, причина кроется в беспечности человека. По 3% считают, что имеет место быть плохая погода и отсутствие связи, по 2% — потеря памяти (деменция) или травмы и несчастные случаи.

25% сообщили, что если заблудятся, то в первую очередь позвонят родным, 23% — в службу спасения 112 или спасательным отрядам напрямую, 8% — друзьям. При этом 44% попробуют найти дорогу самостоятельно.

Участники опроса также поделились, какие меры предосторожности они используют перед тем, как направиться в лес. Так, 24% опрошенных сообщили, что всегда берут с собой средства связи (телефон или рацию), 12% — карту или компас. 13% изучают маршрут заранее, 11% — сообщают о своем будущем маршруте и времени возвращения близким, 9% — берут с собой запас еды и воды, 5% — фонарик, 3% — одеваются в яркую одежду. При этом 7% делают все из вышеперечисленного, а 16% — никаких специальных мер перед походом в лес не предпринимают.

Наталья Тарасова, управляющий директор методологии и компетенций СберСтрахования жизни:

«Каждый год в России теряется в природной среде тысячи людей, и к поиску хотя одного человека подключаются значительные ресурсы спасательных служб — 112, МЧС и поисково-добровольческие отряды. В прошлом году СберСтрахование жизни присоединилась к спасательным операциям вертолётного поисково-спасательного отряда ″Ангел″. Страховая компания оказывает системную поддержку добровольцам, включая разработку технологий с применением искусственного интеллекта для ускорения поиска пропавших людей. Благодаря сотрудничеству, нам удалось успешно вернуть домой и спасти жизнь двадцати одному человеку, затерявшемуся в лесах».

Согласно исследованию, более половины россиян (58%) хотели бы обеспечить себя страховой защитой на время пребывания в природной зоне. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно поможет несколько рекомендаций. Ссообщайте близким о своём маршруте и предполагаемом времени возвращения. Надевайте яркую одежду, чтобы вас было легче заметить. Возьмите с собой спички, а также заряженное устройство связи и запасные аккумуляторы. Используйте инструменты страховой защиты, такие как «Страхование по часам». Выдвигаясь на прогулку в лес, вы можете прямо в мобильном приложении, установить время страховой защиты, например, час и более. Указанные рекомендации помогут почувствовать себя в безопасности и снизить возможные риски во время пребывания на природе.

Исследование проводилось с 12 по 16 мая 2025 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. Участие в опросе приняли 43 295 жителей российских городов.