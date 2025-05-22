Весь мир — театр. «Афиша» поддержит уникальные спектакли, которые выходят за рамки сцены

В творческой лаборатории при Александринке создадут эскизы постановок в необычных пространствах – от универмага до хлебозавода.

Компания «Афиша» в 2025 году стала генеральным партнёром режиссерской лаборатории «Театр вне театра» под кураторством худрука театра Никиты Кобелева. Это часть программы «Год молодой режиссуры» Александринского театра, в рамках которой организаторы приглашают молодых режиссёров создать эскизы спектаклей в пространствах, где театр обычно не живёт.

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора «Афиши»:

«Для нас это не просто поддержка культурной инициативы, а участие в исследовании будущего театра. Сейчас эта сфера растёт большими темпами, и многие коллективы уже понимают, что надо не ждать своего зрителя, а идти к нему самим. Выход за рамки привычных декораций — тот самый шаг, который сделает искусство более открытым и преобразует весь облик современного города».

На первый этап лаборатории было подано 70 заявок, среди которых отобраны 4 эскиза. Они будут показаны с 23 по 26 сентября на Международном театральном фестивале «Александринский». Среди локаций — гостиница «Астория», ДЛТ, Русский музей и культурный центр «Левашовский хлебозавод».

Каждое пространство диктует язык постановки. Зрители увидят спектакль в бальном зале гостиницы «Астория» по Шкловскому, эскиз — в Русском музее тронного зала Павла I, экспериментальную пьесу — на бывшем хлебозаводе, и эпистолярный «вече-баттл» Ивана Грозного и Андрея Курбского — в атриуме универмага ДЛТ.

После каждого показа будут обсуждения с экспертами, которые оценят не только профессионализм коллектива, но и взаимодействие с городом и контекстом, а также иммерсивный опыт аудитории.

Следить за лабораторией и подробностями проекта можно на сайте Александринского театра.