В России появится "Черная книга" чужеродных видов растений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Единый научный центр Минприроды России "ВНИИ Экология" подготовит "Черную книгу Российской Федерации - инвазивные виды". Отдельно будут учтены чужерожные виды, способные менять экосистемы, заявил директор института Александр Закондырин на XI Невском международном экологическом конгрессе.

"Инвазионная флора насчитывает 584 вида растений. Некоторые из них относят к "трансформерам", которые способны значительно менять экосистемы. Примерно 1/5 инвазивных растений (107 из 584) уже классифицированы как трансформеры в одном или нескольких федеральных округах нашей страны. Такая цифра подчеркивает высокую степень угрозы и указывает на необходимость срочных контролирующих мер. По данным ООН, глобальные ежегодные потери экономики от инвазивных видов превышают $423 млрд", - рассказал Закондырин.

"Черная книга" станет практическим инструментом для реализации норм Конвенции о биологическом разнообразии на национальном уровне. Она поможет классифицировать инвазивные организмы и обеспечит основу для будущих нормативных актов, станет основой для национальной стратегии по чужеродным видам. На ее основе ведомства смогут разрабатывать национальные списки карантинных видов, планировать мероприятия по ликвидации очагов и проводить обучение специалистов. Система статусов обеспечит оперативный мониторинг - от уничтожения обнаруженных популяций до применения биологического контроля.

"На 2025 год издание находится в стадии подготовки: проводятся исследования, формируются экспертные разделы. До конца года планируется публикация первого выпуска - суммарного каталога опасных чужеродных видов флоры и фауны России", - отметил Закондырин.

Министр охраны окружающей среды Сербии Сара Павков поддержала необходимость реализации инициативы. "Сербия с большим интересом относится к российскому опыту правового регулирования и мерам борьбы с инвазивными видами. Думаю, совместные российско-сербские научные исследования могли бы помочь в значительной степени решить проблему", - отметила она.

Инвазивными (инвазионными) называют биологические виды, которые распространяются далеко за пределы их естественного ареала обитания, вытесняют и уничтожают местные виды и нарушают экосистемы. Опасность многих инвазивных видов заключается в том, что в новой среде обитания у них нет естественных врагов и конкурентов и это приводит к росту бесконтрольной численности, в результате чего происходит истощение ресурсов, нарушение естественных условий и вымирание местных видов и целых экосистем. Прежде всего страдают сельское хозяйство, лесное и водное хозяйство. По оценкам экспертов, деятельность инвазионных видов уже повлияла более чем на 60% случаев вымирания растений и животных в мире.

О конгрессе

ХI Невский международный экологический конгресс пройдет 22-23 мая в Санкт-Петербурге под девизом "Планета Земля: гармония человека и природы". ТАСС - информационный партнер мероприятия.