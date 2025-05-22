В России появится "Черная книга" чужеродных видов растений

ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Единый научный центр Минприроды России "ВНИИ Экология" подготовит "Черную книгу Российской Федерации - инвазивные виды". Отдельно будут учтены чужерожные виды, способные менять экосистемы, заявил директор института Александр Закондырин на XI Невском международном экологическом конгрессе.

В России появится "Черная книга" чужеродных видов растений
© ТАСС

"Инвазионная флора насчитывает 584 вида растений. Некоторые из них относят к "трансформерам", которые способны значительно менять экосистемы. Примерно 1/5 инвазивных растений (107 из 584) уже классифицированы как трансформеры в одном или нескольких федеральных округах нашей страны. Такая цифра подчеркивает высокую степень угрозы и указывает на необходимость срочных контролирующих мер. По данным ООН, глобальные ежегодные потери экономики от инвазивных видов превышают $423 млрд", - рассказал Закондырин.

"Черная книга" станет практическим инструментом для реализации норм Конвенции о биологическом разнообразии на национальном уровне. Она поможет классифицировать инвазивные организмы и обеспечит основу для будущих нормативных актов, станет основой для национальной стратегии по чужеродным видам. На ее основе ведомства смогут разрабатывать национальные списки карантинных видов, планировать мероприятия по ликвидации очагов и проводить обучение специалистов. Система статусов обеспечит оперативный мониторинг - от уничтожения обнаруженных популяций до применения биологического контроля.

"На 2025 год издание находится в стадии подготовки: проводятся исследования, формируются экспертные разделы. До конца года планируется публикация первого выпуска - суммарного каталога опасных чужеродных видов флоры и фауны России", - отметил Закондырин.

Министр охраны окружающей среды Сербии Сара Павков поддержала необходимость реализации инициативы. "Сербия с большим интересом относится к российскому опыту правового регулирования и мерам борьбы с инвазивными видами. Думаю, совместные российско-сербские научные исследования могли бы помочь в значительной степени решить проблему", - отметила она.

Инвазивными (инвазионными) называют биологические виды, которые распространяются далеко за пределы их естественного ареала обитания, вытесняют и уничтожают местные виды и нарушают экосистемы. Опасность многих инвазивных видов заключается в том, что в новой среде обитания у них нет естественных врагов и конкурентов и это приводит к росту бесконтрольной численности, в результате чего происходит истощение ресурсов, нарушение естественных условий и вымирание местных видов и целых экосистем. Прежде всего страдают сельское хозяйство, лесное и водное хозяйство. По оценкам экспертов, деятельность инвазионных видов уже повлияла более чем на 60% случаев вымирания растений и животных в мире.

О конгрессе

ХI Невский международный экологический конгресс пройдет 22-23 мая в Санкт-Петербурге под девизом "Планета Земля: гармония человека и природы". ТАСС - информационный партнер мероприятия.

Общество
Александр Закондырин
ООН
Санкт-Петербург
Сербия