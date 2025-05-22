Актриса Ольга Лапшина опровергла сообщения о плохом самочувствии

Российская актриса театра и кино Ольга Лапшина чувствует себя хорошо, проблем с сердцем у нее нет. Об этом она сама рассказала ТАСС.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что Лапшиной якобы стало плохо во время спектакля "Пигмалион" в Театре Терезы Дуровой.

"Telegram-каналы, как всегда, преувеличивают. Ничего такого не было. Вчера мне сделали только кардиограмму, но я чувствую себя хорошо. Спектакль тоже никто не прерывал", - рассказала она.

Лапшина родилась 8 мая 1962 года в Москве. В 1987 году окончила библиотечный факультет Московского института культуры. За свою карьеру снялась более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых "Аутсорс", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Левиафан", "Все умрут, а я останусь" и другие.