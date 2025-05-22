Юрия Куклачева расстроила идея депутатов запретить циркам покупку животных

Дрессировщика, народного артиста РФ Юрия Куклачева расстроила идея депутатов Госдумы запретить циркам покупку новых животных. Комментируя инициативу в беседе с 360.ru, он заявил, что эта мера приведет к уничтожению отрасли и оставит детей без праздника.

Так артист оценил законопроект, который в Госдуму внесла партия «Новые люди». Документ запрещает приобретение и передачу животных для цирков с целью остановить практику их эксплуатации. Примером такой ситуации является недавний случай в Новокузнецке, жители которого пожаловались на жестокое обращение с животными в приехавшем в город «Цирке Филатовых», опубликовав соответствующие кадры в соцсетях. Как уточняет газета «Известия», сотрудники цирка силой заставляли медведя выполнять трюки для зрителей, тянули животное за лапы и холку. А в самом цирке издание заверило, что никакого жестокого обращения не было.

Куклачев предлагаемые депутатами меры не одобрил.

«Закроется «Уголок Дурова», запретят работать Запашным и «Театру кошек». Детей лишат праздника. Раз запрет на выступления не получился, то давайте запретим покупать животных», — заявил дрессировщик.

По его словам, именно выступлениями с животными отличался российский цирк, поэтому инициатива депутатов направлена на уничтожение всей отрасли. При этом уже сегодня артистам непросто купить животных, что можно увидеть на примере работающей более 130 лет династии Дементьевых-Корниловых, добавил Куклачев.

При этом дрессировщик добавил, что тоже выступает за наказание тех, кто издевается над животными, но для этого, по его мнению, не следует запрещать всем циркам брать новых «артистов».

До этого исследователи выяснили, что более половины россиян (51%) против того, чтобы животные выступали в цирках. По их мнению, животные не должны находиться в клетках. Кроме того, не все цирки могут обеспечить им должный уход. При этом 37% опрошенных выразили противоположное мнение. Они ответили, что номера с животными делают выступления особенно зрелищными и больше всего нравятся детям.