У звезды «Аутсорса» и «Слова пацана» случился приступ в театре

У звезды сериалов «Аутсорс» и «Слово пацана» Ольги Лапшиной случился приступ в театре. Актрисе вызвали скорую помощь из-за сильной боли в области сердца. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 63-летней женщине стало плохо во время спектакля «Пигмалион». Врачи экстренно приехали в Театр Терезы Дуровой и оказали артистке первую помощь.

Однако от госпитализации она отказалась. Лапшина будет проходить дополнительное обследование, чтобы установить точный диагноз, передает Telegram-канал.

До этого народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, которой исполнилось 88 лет рассказала, что у нее случился приступ, но врачи скорой быстро пришли на помощь. 21 ноября актрисе Светлане Немоляевой стало плохо из-за повышенного давления на съемках «Буратино». Актриса едва не потеряла сознание.