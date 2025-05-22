Платформе "Россия – страна возможностей" исполнилось 7 лет

Платформа «Россия – страна возможностей» отмечает 7-летний юбилей, сообщает РИА Новости.

За время своего существования участниками платформы стали жители 89 регионов России и 150 стран мира.

«Платформа помогла миллионам людей поверить в себя, построить карьеру, обрести единомышленников и не только», — сообщает пресс-служба платформы.

В пресс-службе также отметили, что за 7 лет платформа реализовала более 60 проектов, олимпиад и конкурсов, среди которых «Лидеры России», «Я – профессионал» и другие.

По словам генерального директора платформы Андрея Бетина, талант, способности и трудолюбие помогают добиваться успехов.