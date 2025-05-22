В Москве простились с народным артистом СССР Юрием Владимировым

Церемония прощания с народный артистом СССР Юрием Владимировым закончилась в Большом театре в Москве. Об этом сообщает ТАСС, публикуя видео.

Сегодня тело народного артиста будет предано земле на Даниловском кладбище столицы.

Юрий Владимиров, выдающийся артист балета, скончался 19 мая в реанимации, причина смерти - осложнения в результате неудачного падения.

После инцидента народный артист был экстренно госпитализирован, подключен к аппарату ИВЛ и перенес клиническую смерть - медики сражались за его жизнь больше часа.