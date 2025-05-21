Многодетный американец сбежал с семьей в Россию и добровольцем ушел на СВО

Гражданин Соединенных Штатов Дерек Хаффман перевез семью в Россию, а сам ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Подробностями своей истории он поделился в интервью RT.

Как пояснил Хаффман, у него три дочери - 10, 11 и 12 лет. В 2022 году семья уже переезжала - из Аризоны в Техас, чтобы избежать влияния на детей ЛГБТ*-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Однако это помогло ненадолго. Тогда Хаффманы решили вообще уехать из США.

В мае 2023 года они начали изучать вопрос переезда в Россию и съездили на неделю в Москву. Дерек признал, что эта поездка стала решающей для их дальнейшей судьбы - российская столица покорила их чистотой, безопасностью и порядком. Кроме того, американцы поняли, что нашли место, где уважают их ценности.

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Жена Дерека — преподаватель английского языка и намерена работать в России учителем. Сам же Хаффман заключил контракт с Минобороны и подал документы на гражданство РФ перед отъездом на СВО.

"Я хочу внести свой вклад и заслужить наше место здесь, записавшись в российскую армию", - объяснил свое решение мужчина.

Хаффман подчеркнул, что его семья намерена полностью ассимилироваться в российской жизни, получить гражданство и построить здесь свое будущее.

Ранее другой американец, Эрик Пичони, рассказал, что переехал в Россию из-за хороших условий для воспитания детей и безопасности на улицах.