В Саратове уволили учительницу, которая угрожала ученику убийством из-за жвачки

В Саратове уволили учительницу начальных классов лицея №3, которая угрожала ученику убийством из-за жвачки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает администрация Октябрьского района Саратова, учительница «не справилась с эмоциями», после чего допустила подобное поведение. В итоге она была уволена, а родителям ребенка принесли извинения.

«Проведена оперативная поверка, по итогам которой учитель уволен. Родителям ребенка директором школы принесены извинения. С коллективом проведена беседа об этике поведения. В свою очередь, учредителем вынесено предупреждение в адрес руководителя лицея о недопустимости подобного поведения педагогов», — сообщили в администрации.

Уточняется, что лицей №3 является одним из старейших учебных заведений в городе — он находится в самом центре Саратова и имеет высокие показатели в плане образовательной деятельности.

Ранее в местных СМИ появилось видео, на кадрах которого можно увидеть упомянутый инцидент. Сначала учительница требует от третьеклассника выплюнуть жвачку в ведро. Получив отказ, женщина сказала «убью» и надела ведро на голову мальчику. В ее отношении было возбуждено уголовное дело о халатности.