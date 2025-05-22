Фадеев призвал исключать детей из школы за плохое поведение

Школьников, не исправляющих свое плохое поведение, следует исключать из образовательных учреждений. Такое предложение 22 мая озвучил глава Совета при Президента России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Ранее он поддержал решение Министерства просвещения в экспериментальном режиме ввести в школах оценки за поведение. По мнению руководителя СПЧ, учителям следует применять систему «зачет — не зачет».

«Я считаю, и похоже министерство тоже придерживается такой точки зрения, что наказание за неисправляемое дурное поведение должно быть очень серьезным — вплоть до исключения из школы», — заявил Фадеев ТАСС в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Как писала «Парламентская газета», пилотный проект планируется запустить 1 сентября в школах Новгородской, Ярославской и Тульской областей, Луганской Народной Республики, Мордовии и Чечни. В Минпросвещения наряду с формулой «зачет — незачет» рассматривают варианты с трех- и пятибалльной шкалами оценок за поведение.