Сайт Кремля изменил дизайн герба на странице

Администрация президента России изменила дизайн государственного герба на официальном сайте Кремля и в соцсетях, вернув традиционные кресты на державу и короны двуглавого орла.

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19 мая оперный певец Владислав Москальков обратил внимание на отсутствие крестов на гербе в цифровых ресурсах Кремля. Его поддержали движение «Сорок Сороков» и другие прогосударственные блогеры, обвинив власти в «искажении символики».

К вечеру 22 мая герб на сайте Кремля и в соцсетях был обновлен — кресты на коронах орла и державе стали отчетливо видны.

В апреле фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов. Для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч рублей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что это явление в рекламе, иллюстрациях, символике на одежде и в реальности даже обрело свое название — «крестопад». Парламентарий привел в пример эмблему Министерства спорта России, где религиозный символ заменен «на какие-то ромбы». Политик также вспомнил, что в Оренбургском президентском кадетском училище с ограждения «вообще спилили кресты».