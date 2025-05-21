Протоиерей Андрей Ткачёв рассказал на проповеди в церкви, почему люди не попадают в рай. Видео опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Священник рассказал, что женам следует просить у мужей разрешения на все покупки, не относящиеся к «тряпкам и ваткам».

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Кроме того, Ткачев порекомендовал женщинам встречаться с подругами в сопровождении мужа.

По его мнению, вести правильную семейную жизнь людям мешает гордость.

«Гордость мешает. Вот оно, почему мы в рай не можем зайти. Это не феминистская гордость сегодняшняя. Это известная человеческая гордость», — отметил Ткачев.

По его оценке, гордость также является причиной, по которой люди недовольны правительством.

Ткачев заметил также, что залог семейного счастья кроется именно в почитании мужей, в признании женами необходимости этого.